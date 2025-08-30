Sokak ortasında çocuk kaçıran şüpheli: Cezaevine girmek istedim

Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde 27 Ağustos'ta Gökhan Kıratlı, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak "Ağabey beni kurtar" dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), Kıratlı'ya müdahale etti. Çocuk, Gökhan Kıratlı’nın elinden kaçıp kurtuldu. Aslan'ın ise şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle iki parmağı kırıldı. Şüpheli kaçarken ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANDI



Ailenin de şikayeti sonrası polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile Kıratlı, saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalandı.



4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kıratlı, işlemleri sonrası tutuklandı.



"KÖTÜ NİYETLE YAKLAŞMADIM"



Kıratlı, mahkemede verdiği ifadesinde kente 10 gün önce geldiğini belirtti.



"Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum." diye konuşan Kıratlı, "Cezaevine girmek istedim." dedi.



Çocuğa kötü niyetle yaklaşmadığını iddia eden zanlı, "Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum. Ben olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim. Sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum, çocuğa kızmaya başladım, kızarak yürüttüm." ifadelerini kullandı.