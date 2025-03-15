Sokak ortasında damat dehşeti: Bir kişi öldürdü, üç kişiyi yaraladı

Adana'da, bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, kayınpederini, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı.



İhsan T., akrabası Sadullah T. ile boşanma aşamasındaki eşi Emine T.'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E.'nin merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53016 Sokak'taki evine gitti.

ÇOCUKLARININ GÖSTERİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ



İhsan T., eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediği gerekçesiyle kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine İhsan T., yanındaki tabancayla eşinin ailesine ateş etti.



Saldırıda, İhsan T.'nin kayınbiraderi Fuat E., kayınvalidesi Bakiye E., kayınpederi Vakkas E. ile kavgayı ayırmak isteyen komşuları Halil V. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI



Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadullah T'yi gözaltına aldı, kaçan şüpheli İhsan T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.