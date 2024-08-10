Sokak ortasında dayak atıp kaçırdılar

Kartal'da sokakta dövdükleri kişiyi silah zoruyla arabaya bindirip kaçırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Sokak ortasında dayak atıp kaçırdılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin dayak ve silah zoruyla arabaya bindirildiği görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerden kimliği belirlenen şüpheliler B.T. ve E.B.Ç'nin, U.C.Y'yi kaçırdığını, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle darp ettiklerini tespit etti.

Adresleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli B.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen E.B.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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