Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Hiç tanımadığı kadına saldırdı
13.11.2025 16:21
DHA
Antalya'da bir kişi, kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı bir kadına yumruk atıp ardından kesici aletle yaraladı.
Kadının saldırıya uğradığı an çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı.
Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.