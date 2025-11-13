Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Hiç tanımadığı kadına saldırdı

13.11.2025 16:21

DHA

Antalya'da bir kişi, kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı bir kadına yumruk atıp ardından kesici aletle yaraladı.

Antalya'da bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı.

 

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Alanya'daki Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi.

 

Kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü.

Kadının saldırıya uğradığı an çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı.

 

Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

 

Saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

 

Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.