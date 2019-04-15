İstanbul Sultangazi'de çocuklarının ve kaynanasının gözleri önünde eşini döven kişi araya girenler tarafından bıçaklandı.



Olay, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Selma Yayla annesi Hayriye Yanar (70), çocukları Duygu Yayla (15) ve Melis Yayla (3) ile birlikte gezmeye çıktı.

Ailesiyle birlikte Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan bir parka gelen Selma Yayla işte olan eşi Mehmet Yayla ile telefonda tartışmaya başladı. Kısa süre sonra ailesinin bulunduğu parka gelen Mehmet Yayla ile eşi Selma Yayla arasında telefonda başlayan tartışma parkta devam etti.



TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNDÜ



Eşi Semra Yayla'yı başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede şiddete döndü. Mehmet Yayla çocuklarının ve kaynanasının gözleri önünde eşi Semra Yayla'yı dövdü. Kadısının boğazını da sıkan Mehmet Yayla'ya çevredekiler müdahale etti. Olayı gören Muhamet G. (17), Serhat Ç. (18), Furkan T. (19), Akın Mert Ö. (19), Emre K. (18) ve Mücahit Y. (17) adlı gençler Semra Yayla'nın yardımına koştu. Eşini döven ve yerde boğazını sıkmaya devam eden Mehmet Yayla tüm ısrarlara rağmen şiddetini sürdürürken, müdahale etmek isteyenlere de küfürler yağdırdı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen gençlerden biri, Mehmet Yayla'yı bacağından bıçaklayarak arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı.



İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI



Bacağından bıçaklanan Mehmet Yayla'ya ilk müdahaleyi de yine olay yerinde bulunanlar yaptı. Mehmet Yayla'nın kan kaybettiğini gören vatandaşlar, bir taraftan bez parçasıyla bıçak darbesi alan bacağı sararken, bir taraftan da nabzını kontrol etti. Vatandaşlar, Mehmet Yayla'nın şoka girmemesi içinde büyü çaba harcadı.



EŞİ 'AMBULANS' DİYE BAĞIRDI



Vatandaşlar bacağından bıçaklanan Mehmet Yayla'ya yardım ederken, eşi Selma Yayla ise şoka girdi. 'Ambulans' diye bağıran Selma Yayla, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanına koşarak “Kocam bıçaklandı. Ne olur kurtarın onu" dedi. Dakikalarca ağlayan 3 yaşındaki kızı Melis'i kucağına alan Semra Yayla, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Yayla, tedavi altına alındı. Mehmet Yayla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KAÇAN 6 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI



Mehmet Yayla'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Muhamet G., Serhat Ç., Furkan T., Akın Mert Ö., Emre K., ve Mücahit Y., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park Ekipleri tarafından Cebeci Şehir Parkı'nda yakalanarak, karakola götürüldü. İfadelerinde şiddet gören Selma Yayla'ya yardım etmek istediğini söyleyen 6 kişi, Mehmet Yayla'yı bıçaklamadıklarını söylediler.



“BENDE, TORUNLARIMDA ÇOK KORKTUK"



Güngören'de yaşayan Hayriye Yanar, kızı ve torunlarını görmek için Sultangazi'ye geldiğini belirterek, “Kızımla telefonda konuşuyorlardı. Çok sürmedi şantiyeden kızımın kocası yanımıza geldi. 'Selma, Mehmet geliyor' dedim. Gelmesiyle kızımı aldı parkın içerisine doğru çekti. Sonra kızıma küfür etmeye başladı. Kızımı alıp hemen yere fırlattı. Buradaki insanlar yardıma geldi. Kızımı kocasının elinden bir türlü kurtaramadılar. Kurtaramayınca birkaç tane çocuk geldi. Çocuklardan biri bıçakladı. Damadımın başka kadınla ilişkisi var. Bundan dolayı kavga ettiler. Bende, torunlarımda çok korktuk" dedi.

Hastanede ilk ifadesi alınan Mehmet Yayla, 6 kişiden şikayetçi oldu. Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhamet G., Serhat Ç., Furkan T., Akın Mert Ö., Emre K., ve Mücahit Y., serbest bırakıldı. Öte yandan Selma Yayla'nın da kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

