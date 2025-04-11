Sokak ortasında gasp: Tekme tokat dövüp parasını aldılar

Bişar T.’yi cadde ortasında tekme tokat döven üç şüpheli, bin 600 lirasını da gasbettikten sonra kaçtı.

Bişar T. para vermek istememesi üzerine üç şüpheli tarafından dövüldü.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından Bişar T.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 50 farklı kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin M.S., B.H. ve M.N. olduklarını tespit etti.

Devam eden çalışmalarda M.S., Esenyurt’ta, B.H. Sultangazi’de, M.N. ise Bağcılar’da yakalandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç şüphelinin poliste toplamda dört suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Gasp' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.