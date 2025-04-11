Sokak ortasında gasp: Tekme tokat dövüp parasını aldılar
Üç şüpheli tarafından tekme tokat dövülen fırın çalışanı Bişar T.'nin bin 600 lirası gasbedildi. Yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.
İstanbul Karaköy'de 5 Nisan Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında iş yerinden çıkan fırın çalışanı Bişar T.'nin yanına yaklaşan üç şüpheli para istedi.
TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ
Bişar T. para vermek istememesi üzerine üç şüpheli tarafından dövüldü.
Bişar T.’yi cadde ortasında tekme tokat döven üç şüpheli, bin 600 lirasını da gasbettikten sonra kaçtı.
GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Olayın ardından Bişar T.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 50 farklı kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin M.S., B.H. ve M.N. olduklarını tespit etti.
Devam eden çalışmalarda M.S., Esenyurt’ta, B.H. Sultangazi’de, M.N. ise Bağcılar’da yakalandı.
ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan üç şüphelinin poliste toplamda dört suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Gasp' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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