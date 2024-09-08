Sokak ortasında hamile kadına dayağa hapis cezası istemi

Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz A. (19) sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz A.'yı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18 SUÇ KAYDI Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Yılmaz Akman hakkında iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Yılmaz Akman hakkında "Beden ve ruh sağlığı açısından kendini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" suçlarından 6.5 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi. Olay sırasında 5,5 haftalık hamile olduğunu belirten Sude Naz A. savcılık ifadesinde, Yılmaz Akman’ın kendisine sopa ile vurduğunu, yere düşüp yardım istese de çevredeki insanların müdahalede bulunmadığını söyledi.

"YARDIM EDİN"

Sude Naz A. yaşadıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hamileyim, yardım edin" diye bağırmasına rağmen kimsenin yardım etmediğini, Akman’ın sürekli olarak kendisine şiddet uyguladığını ve bu olayın sonrasında düşük tehlikesi yaşadığını belirtti.



Sude Naz A., olayın ardından Akman’ın en ağır cezayı almasını istediğini ve hapisten çıkmamasını talep ettiğini söyledi.



Yılmaz Akman ise ifadesinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve Sude Naz A.’yı sopayla dövdüğünü kabul etti. Akman’ın daha önce de 18 farklı suç kaydı olduğu ve haftada üç gün adli kontrol için imza verdiği öğrenildi.