Sokak ortasında hamile kadına taciz: Şüpheli gözaltında

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 37 yaşındaki Z.F. sokakta yürüdüğü sırada 29 yaşındaki B.Ç. tarafından tacize uğradı.



Kadının bağırması üzerine şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İNCELEME BAŞLATILDI



Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.



Z.F. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamile Z.F. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

