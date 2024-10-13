Sokak ortasında hamile kadına taciz: Şüpheli gözaltında
İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında hamile bir kadın tacize maruz kaldı. Z.F., saldırgandan bağırarak kurtulurken şüpheli gözaltına alındı.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 37 yaşındaki Z.F. sokakta yürüdüğü sırada 29 yaşındaki B.Ç. tarafından tacize uğradı.
Kadının bağırması üzerine şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.
Z.F. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamile Z.F. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin çalışmasıyla adresi tespit edilen B.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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