Sokak ortasında kaçırılan Sevgi, jandarma operasyonuyla kurtarıldı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Tekirdağ’da kaçırılan Sevgi T., İstanbul’da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.



Çerkezköy’de yaşayan Vedat Akkuş, evlenmek istediği Sevgi T.’yi ailesiyle istemeye gitti. Akkuş, kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.’yi kaçırmaya karar verdi.



Akkuş’un yengesi Seda Akkuş, geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yürüyen Sevgi T.’nin önünü kesti. Seda Akkuş, Sevgi T. ile konuşurken Vedat Akkuş, kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı.



Seda Akkuş, kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen Vedat Akkuş’un ağabeyi Mahsun Akkuş da Sevgi T.’yi zorla araca bindirdi. Araç hızla uzaklaşırken, Sevgi T.’nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı.



İncelemede, Vedat Akkuş ve ailesinin, Çatalca’da araç değiştirip, başka araçla İstanbul’a gittiği belirlendi.

Sevgi T.'nin kaçırıldığı an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ



Jandarma ekipleri, Halkalı’da düzenlenen operasyonda, yenge Seda Akkuş’u yakalayıp gözaltına aldı. Seda Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sevgi T.’yi kaçıranlara yönelik İstanbul’da düzenlediği ikinci operasyonda önce Muhammet Ali Baki ile Mahsun Akkuş’u yakaladı. Baki ile Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayı gerçekleştirenler JASAT ekipleri tarafından yakalandı