Sokak ortasında kan donduran vahşet: Kediyi öldürüp çöpe attı
Tunceli'de gece saatleirnde sokak kedisini öldürüp çöpe atan şüpheli tutuklandı.
Atatürk Mahallesi’nde elindeki cisimle sokak kedisini öldürüp çöpe atan şüpheli, o sırada binanın balkonunda oturan kişi tarafından fark edildi.
Sabah saatlerinde çöp konteynerinde ölü kediyi gören vatandaş, durumu emniyete bildirip şikayetçi oldu.
KAMERALAR İNCELENDİ
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüpheliyi tespit etti.
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne süren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ ve ‘Sahipsiz hayvanı kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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