Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokak yürüyen Meryem G., kapkaççıların hedefi oldu.

Güzelyalı Mahallesi 77129 Sokak'ta motosikletli iki zanlı, yürüyüş yapan Meryem G.'nin yanına yaklaştı.

Sürücünün arkasındaki zanlı, kadının elindeki cep telefonunu alıp diğer şüpheliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Hatip E. (25) ile Arda Ö. (19) olduğunu belirledi.

Sokak ortasında kapkaççılık - 1 Zanlılar tutuklandı.

Ekipler, çalınan cep telefonunu sahibine teslim etti.

