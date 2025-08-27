Sokak ortasında katledilen Sevgi daha önce de ölümün eşiğinden dönmüş
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokak ortasında Doğan Şendilek tarafından katledilen Sevgi Şendilek'in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Şendilek'in çocukları için eşini affettiği öğrenildi.
Bursa'da dün eşi tarafından bir kadın katledildi.
Roman ailelerin yaşadığı İncirli Caddesi’nde meydana gelen olayda Sevgi Şendilek parktayken, eşi Doğan Şendilek yanına geldi.
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı.
Sevgi Şendilek, hastaneye sevk edilirken zanlı ise kaçtı. 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KATİL YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.
DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ
Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Bursa Yıldırım
- Kadın Cinayeti