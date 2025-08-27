Sokak ortasında katledilen Sevgi daha önce de ölümün eşiğinden dönmüş

KATİL YAKALANDI



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.



DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ



Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.