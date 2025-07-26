Sokak ortasında köpeğe şiddet

Türkkeşlik köyünde dün akşam saatlerinde bir kişi, sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı.

Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek, il merkezindeki bir veterinere getirildi.

Tedavi altına alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri köpeğe şiddet uygulayan kişinin köyde yaşayan K.C., olduğunu belirledi.

Yavru köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.