Sokak ortasında kucağında bebek olan eşini dövdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, sokak ortasında kucağında bebeği bulunan eşini dövdü. Arkadaşları araya girerek kadını kurtardı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.
Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen dövdüğü ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.
O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı.
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