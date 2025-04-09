Sokak ortasında kucağında bebek olan eşini dövdü

Bağlarbaşı Mahallesi'nde araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.

Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen dövdüğü ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.