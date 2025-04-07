Sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtılar

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde Berkay Y. isimli kişi yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.



İki kurşunun isabet ettiği Berkay Y. yere yığırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.



YASAK İLİŞKİ İDDİASI



Berkay Y.‘nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.