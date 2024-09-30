Sokak ortasında mastürbasyon yaptı

Çankırı'da bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın M.K.D. olduğu tespit edildi.

Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında ‘müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şahsın mastürbasyon yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.