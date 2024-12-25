Sokak ortasında öldüresiye dayak
Mardin'de dört kişi; sokak ortasında tartıştıkları bir kişiyi tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle öldüresiye dövdü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Dört kişi, sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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