Sokak ortasında öldüresiye dayak

Mardin'de dört kişi; sokak ortasında tartıştıkları bir kişiyi tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle öldüresiye dövdü.

Sokak ortasında öldüresiye dayak

'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Dört kişi, sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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