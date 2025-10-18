Sokak ortasında öldürülen Gülben Duru'nun katil zanlısı tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, bir süre birlikte yaşadığı Gülben Duru'yu sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde 16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç.'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.Ç.'nin, ifadesinde Gülben Duru ile imam nikahlı yaşadıkları birlikteliği 2019 yılında bitirdiklerini söylediği öğrenildi.
Cinayetin, bu birliktelikten dünyaya gelen çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
A.Ç., Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde 16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçakla yaralayarak kaçmıştı.
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Duru, kurtarılamamıştı.
Polis, olayın ardından kaçan A.Ç.'yi suç aleti bıçakla yakalamıştı.
