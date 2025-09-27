Sokak ortasında ölü bulundu: Yanında şırınga bulundu

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde 30-35 yaşlarında erkek bir kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken fark edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Şahsın cansız bedeninin yanında şırınga bulunurken, cenaze ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.