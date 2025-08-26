Sokak ortasında önce dayak sonra gasp
İstanbul Beyoğlu'nda İsa A., tanımadığı bir kişiden önce dakikalarca dayak yedi sonra da gasp edildi. Kaçan şüpheli yakalandı.
Kamer Hatun Mahallesi’nde İsa A., kaldırımda beklediği sırada yanına şüpheli bir kişi yaklaştı.
Bir süre sonra İsa A.’ya vurmaya başlayan kişi onu dakikalarca dövdü. Şüpheli ardından İsa A.’nın kol saatini ve üzerinde bulunan bir miktar parasını da çalarak kaçtı.
BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Şüpheli M.E.A. kaçarken bir süre sonra Güven Timleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "Gasp-yağma" suçundan tutuklandı.
Şüphelinin gasbettiği kol saati ve nakit para sahibine teslim edildi.
