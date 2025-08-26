Sokak ortasında önce dayak sonra gasp

Kamer Hatun Mahallesi’nde İsa A., kaldırımda beklediği sırada yanına şüpheli bir kişi yaklaştı.



Bir süre sonra İsa A.’ya vurmaya başlayan kişi onu dakikalarca dövdü. Şüpheli ardından İsa A.’nın kol saatini ve üzerinde bulunan bir miktar parasını da çalarak kaçtı.