Sokak ortasında otomatik tüfekle infaz
Adıyaman’da 22 yaşındaki genç, sokak ortasında otomatik tüfekle vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Adıyaman'da sokakta kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki Murat Köroğlu, hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde merkez Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri yerde yatan genci görünce durumu 11 Acil Servis'e bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Köroğlu, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde bulunan otomatik tüfeği incelenmek üzere muhafazaya aldı.
- Etiketler :
- Silahlı Saldırı
- Cinayet
- Adıyaman