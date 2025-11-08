Sokak ortasında pompalı tüfekle katletti
08.11.2025 05:37
AA, DHA
Kayseri'de sokak ortasında kavgada ettiği M.A.Y.'nin tüfekle vurduğu Osman D. hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki kişinin sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti.
Olay Sahabiye mahallesinde meydana geldi. M.A.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Osman D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.A.Y. tüfekle Osman D.'ye ateş açtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman D. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.