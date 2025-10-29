Sokak ortasında silahla başından vurulmuş halde bulundu

Ortaca ilçesi Çaylı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir karavanın olduğu bölgeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar yerde başından silahla vurulmuş bir erkek olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan şahıs, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Polis ekipleri de yaptıkları ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin evli ve bir çocuk babası Murat Azılı olduğunu tespit etti. Güvenlik kuvvetlerinin Azılı'nın silahla kendi hayatına son verdiğini değerlendirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.