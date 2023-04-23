Sokak ortasında silahlı çatışma: Anne kucağındaki bebek öldü, 7 kişi yaralı

Adana Seyhan'da silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek öldü, 7 kişi yaralandı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokak ortasında silahlı çatışma: Anne kucağındaki bebek öldü, 7 kişi yaralı

'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında çıktı.

Silahların kullanıldığı kavga sırasında yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti.

Sokak ortasında silahlı çatışma: Anne kucağındaki bebek öldü, 7 kişi yaralı - 1

ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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