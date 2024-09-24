Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de sokakta çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Abdurrahman Can Çalış hayatını kaybederken 2 arkadaşı da yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kadirli ilçesi Bağ Mahallesi'nde arkadaşları A.K. ve T.K. ile yolda yürüyen Abdurrahman Can Çalış, karşılaştığı bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen kişi, tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Çalış ile A.K. ve T.K. kardeşler, yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Çalış, Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Abdurrahman Can Çalış, hastanede hayatını kaybetti.

2 kardeşin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

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