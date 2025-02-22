Sokak ortasında silahlı saldırı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde yaşayan Zülfikar Ş. (29), evden çıkıp markete gittiği sırada tanımadığı kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Bacağından yaralanan Zülfikar Ş., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.