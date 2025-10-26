Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'da sokakta yürüyen bir kişiye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Olay, akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, kendisini takip eden şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı.

Şüpheli, saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Yaralı ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.