Sokak ortasında silahlı saldırı: Ağır yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta silahlı saldırıyı uğrayan kişi ağır yaralandı.
Tarsus Şehitmustafa Mahallesi'ndeki sokakta yürüyen Y.A (50), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralandığı belirlenen Y.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Silahlı Saldırı
- Mersin