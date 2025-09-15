Sokak ortasında silahlı saldırı: Ağır yaralandı

Tarsus Şehitmustafa Mahallesi'ndeki sokakta yürüyen Y.A (50), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralandığı belirlenen Y.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.