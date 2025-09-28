Sokak ortasında sopayla darp: Yaşlı adam can verdi

Hasan Hüseyin Doğruk (60), aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak’ta karşılaştı.



Burada ikili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ve Aydın K, Doğruk'u bir süre sokak ortasında sopayla dövdü.

Ağır yaralanan Doğruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alanınan Aydın K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli Aydın K, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

