Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak

İstanbul Arnavutköy'de caddede toplanan bir grup genç, bilinmeyen bir sebeple bir genci hedef aldı.

Şüphelilerden biri elindeki sopayla gence art arda vururken, diğerleri de fiziki saldırıda bulundu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar çevredekilerin müdahale etmesiyle hızla olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelenmeye alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.