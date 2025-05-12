Sokak ortasında tacize uğrayıp dayak yiyen Damla'nın isyanı

Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda Damla Korkmaz, yolda yürüdüğü sırada Sinan Aladağ’ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz'a saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Damla Korkmaz'ın dayak sonucu yüzünde iki kırık olduğu belirlendi. 12 SUÇ KAYDI VARMIŞ Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YÜZÜNE PLATİN TAKILDI



Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



"HALEN İDDİANAME HAZIRLANMADI"



Sıvıyla beslenmeye devam eden Damla Korkmaz, “Bir yıl kadar sert ürünler tüketemeyeceğim. Püre ile beslenmeye devam ediyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum." dedi.



Yüzüne takılan platinlerin bir daha yüzünden alınmayacağını öğrendiğini dile getiren Korkmaz, "Kırıklar nedeniyle platinler hep yüzümde kalacakmış. Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkum bırakıldım." diye konuştu.



"Suç belli dövdü ve taciz etti ama halen iddianame hazırlanmadı." diyerek tepki gösteren Korkmaz, "En yakın zamanda iddianamenin hazırlanıp davanın görülmesini ve cezayı almasını istiyorum.” diye konuştu.