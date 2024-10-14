Sokak ortasında tanımadığı kişilerce bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ali T. yaralandı. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında tanımadığı kişilerce bıçaklandı

İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi’nde Ali T., sokakta yürürken iddiaya göre tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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