Sokak ortasında tanımadığı kişilerce bıçaklandı

İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi’nde Ali T., sokakta yürürken iddiaya göre tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.