Sokak ortasında tanımadığı kişilerce bıçaklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ali T. yaralandı. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi’nde Ali T., sokakta yürürken iddiaya göre tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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