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Sokak ortasında tekme tokat dayak

Mardin'de bir adam, tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Dayak yiyen kişi, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Sokak ortasında tekme tokat dayak

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde dün gece saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla dövdü.

Çevredekiler olaya müdahale ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dövülen kişinin, raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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