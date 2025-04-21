Sokak ortasında tüyler ürperten cinayet

Tekstilkent Mahallesi'nde Hayri Taşkın, yolda yürürken karşılaşıp tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vuruldu.



Şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi.



Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hayri Taşkın, kurtarılamadı. Taşkın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olay ile ilgili çalışma başlatıldı.