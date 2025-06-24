Sokak ortasında vahşet: Köpeğe önce vurdu sonra boğazını sıktı
Eskişehir'de iş ortağına ait olduğunu iddia ettiği köpeğe sokak ortasında tekme tokat şiddet uygulayıp boğazını sıkan adam gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde Zafer B., aracından indirdiği köpeği yere attıktan sonra bir süre boğazını sıktı, daha sonra da köpeği alıp yanındaki çocukla yeniden araca binerek uzaklaştı.
Köpeğe şiddet uygulandığını gören hayvanseverler, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp polise de ihbarda bulundu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Köpeğe şiddet uyguladığı belirtilen Zafer B., gözaltına alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de köpeği sağlık kontrolünden geçirdi. Şüpheli Zafer B., iş ortağına ait olan köpeği tuvalet ihtiyacı için araçtan indirdiğini, çok havlaması üzerine köpeği eline alıp yere attığını söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Zafer B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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