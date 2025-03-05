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Sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Adana'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde M.T. isimli kişi, evinden çıktığında sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumunu kontrol etmek istedi.

Sokakta hareketsiz yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş olduğunu fark eden M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 YERİNDEN VURULMUŞ

Sağlık ekipleri, isminin Alpay Bozkurt olduğu belirlenen kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabancayla vurulduğunu tespit etti. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alpay Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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