Sokak ortasında vurup kaçtı
Bursa'da Umut Baran T., tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken Umut Baran T. hastaneye kaldırıldı.
Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Caddesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi, Umut Baran T.'yi konuşmak için bulunduğu kafeden çağırdı.
İkili arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli, Umut Baran T.’yi tabancayla 3 kurşunla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Umut Baran T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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