Sokak ortasında zorla araca bindirilerek kaçırılmıştı: Gerçek farklı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen bir kadının, yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından zorla araca bindirildiğine yönelik güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Olayın görgü tanıklardan Aykut Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin apar topar kadını araca aldığını anlatarak, "Arabaya attı hızlı bir şekilde aşağı gitti. Kadın biraz bağırdı. Etrafta birileri vardı. Engel olunabilirdi ama kimse bir şey yapmadı. Yanındaki de şoktaydı." dedi.



Zorla araca bindirildiği iddia edilen kadının kız kardeşinin çalıştığı iş yerinin sahibi Ayhan Çalışkan ise o gün iş yerine ablasıyla birlikte geldiklerini belirtti.

Çalışkan, "Ablasıyla geldiler. 'Bizim işimiz çıktı' dediler. Ablasını kaçırmışlar. Panik halindeydi." diye konuştu.



Olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı da öğrenildi.