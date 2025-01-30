Sokak ortasındaki infazın sebebi kan davası mı? 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde işlenen cinayetin sebebinin kan davası olduğu iddia edildi.



Olay, 23 Ocak günü öğle saatlerinde İnönü Bulvarı’nda meydana geldi.



Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ile gözcülük yapan şüpheliler kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



Tatlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.