Sokak ortasındaki infazın sebebi kan davası mı? 6 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’da Tuncay Tatlı isimli adam, sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olaya ilişkin 6 şüpheliyi tutuklandı. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde işlenen cinayetin sebebinin kan davası olduğu iddia edildi.
Olay, 23 Ocak günü öğle saatlerinde İnönü Bulvarı’nda meydana geldi.
Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ile gözcülük yapan şüpheliler kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Tatlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
CİNAYETİN SEBEBİ KAN DAVASI MI?
Polis, bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi.
İzlenen görüntülerden 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A.Ç., B.D., A.B., D.A., Ş.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın kan davası nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.
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