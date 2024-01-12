Sokak ortasındaki katliam gibi cinayette gerekli karar açıklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sahipsiz köpek besleme tartışması nedeniyle aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda, sanık, tanık ve müşteki beyanlarına ayrıntılı şekilde yer verildi. Aralarında önceden arsa anlaşmazlığı nedeniyle problem bulunan komşular arasında olaydan 5 gün önce, başıboş bir köpeğe Ali İhsan Kılıç'ın taş atması üzerine tartışma çıktığı belirtildi.



Olayda 3 kişiyi öldüren Ali İhsan Kılıç'ın, şeker hastası olduğunu, hastalığın kendisinde öfke sorununa yol açtığını, bazı zamanlarda kendisine hakim olamadığını söylediği de gerekçeli kararda yer aldı.



Söz konusu kararda, Kılıç'ın, olayların başlangıcı sırasında ölenlerden Yahya Köşek'in elinde siyah renkli bir tabancayla evinden çıkarak kendisine doğru geldiğini, hamle yaparak tabancayı elinden aldığını ve ailesine zarar geleceği endişesiyle cinayetleri işlediği yönündeki iddialarının deliller dikkate alındığında, suçtan kurtulmaya dönük olduğuna işaret edildi.



Sanık Ali İhsan Kılıç'ın, cep telefonu kamerasına da yansıyan olay sırasında ve sonrasında pişmanlık duyduğunu gösterir bir davranışta bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, bu nedenle verilen cezada takdiri indirim uygulanmadığı kaydedildi.



"ESKİ KAVGA TAHRİK NEDENİ OLAMAZ"



Mahkeme, aynı kararda "Haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi açısından failin suçu ilk haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işleyip işlememesi önemlidir. Mağdur ya da ölenden gelen haksız tahrik hareketinin psikolojik etkisinin devam ettiğinin kabulünde zorunluluk bulunan hallerde, haksız tahrik hükmünün uygulanması gerekmektedir." ifadelerine yer vererek, iki aile arasındaki geçmişteki ve olaydan 5 gün önceki kavgaların haksız tahrik indirimi nedeni sayılamayacağını vurguladı.



Sanığın eylemini, bir plan dahilinde değil ani gelişen olay esnasında gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı da kararda vurgulandı.



"MEHMET KILIÇ YARDIM EDEN SIFATIYLA SUÇA KATILDI"



"Suça iştirak" ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Kılıç'ın ani gelişen olayda, imkanı varken kardeşini engellemediği, eylemine devam etmesine sebep olacak sözlerde bulunduğu ve sanık kardeşini suç işlemeye devam etmesi yönünde cesaretlendirdiği kanaatine varıldığı kaydedilen gerekçeli kararda, bu nedenlerle Kılıç'ın "yardım eden sıfatıyla" suça katıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.



Mehmet Kılıç'ın da olay sırasında ve yargılama sürecinde pişmanlık duyduğuna dair kanaat oluşmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen Köşek çiftinin kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.



Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.



Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunduğu belirtilen Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.



İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet bulunduğu belirtilmişti.

