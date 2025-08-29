Sokak röportajında tüfekle havaya ateş açan çocuk tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak röportajı sırasında havaya pompalı tüfekle ateş açan 15 yaşındaki G.B. tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan pompalı tüfekle havaya ateş açıldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açan 15 yaşındaki G.B.'yi Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuk çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
