Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık kimdir?

1983 Elmalı doğumlu olan Arif Kocabıyık, Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafcısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı.



Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı. Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.



18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.