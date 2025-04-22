Sokak sokak gezip dokuz aracı kundakladı

Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

Akabe Mahallesi'nde farklı sokaklarda park halinde bulunan dokuz araç, iddiaya göre E.B. tarafından ateşe verildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, park halindeki dokuz araç kundaklandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Mahalle muhtarı Ahmet Karademir, gazetecilere, gece saatlerinde dokuz aracın kundaklandığını, olayın şüphelisinin yakalandığını belirtti.



Aracı kundaklanan Melikşah Kılıç ise gece polislerin kapıyı çalmasıyla uyandığını, aracındaki yangına ilk müdahaleyi hortumla yaptıklarını, hasarın büyük olduğunu ifade etti.