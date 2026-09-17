Sokaklar Güven soruşturmasında 21 tutuklama. "Sokak hakkı" adıyla para talep ettiler

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen Sokaklar Güvende soruşturması sürüyor.

Gözaltına alınan ve ceza infaz kurumlarından getirilen toplam 23 şüpheliden 22’si tutuklama , 1’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.



Sulh Ceza Hakimliğince 21 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?



Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde elde edilen deliller uyarınca; şüphelilerin İstanbul genelinde iş insanlarına yabancı GSM hatları üzerinden mesaj atarak ve arayarak “sokak hakkı” adı altında para talep ettikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları, bazı mağdurlara yönelik öldürmeye teşebbüs eylemlerinde bulundukları ve bu kapsamda 8 ayrı eyleme iştirak ettikleri tespit edilmişti.

Bu kapsamda, 6’sı ceza infaz kurumunda bulunan toplam 32 şüpheliden 26’sının yakalanması amacıyla E4 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Kars illerinde eş zamanlı olarak arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.