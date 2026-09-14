"Sokaklar Güvende" operasyonu. Bakan Gürlek: 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun cinayete teşebbüs, suç örgütü kurma, nitelikli yağma, mala zarar verme gibi suçlara karşı düzenlendiği bildirildi.

Zanlıların "sokak hakkı" adı altında haraç istediği belirlendi.

Para vermeyi kabul etmeyen iş insanlarının işletmelerinin kurşunlandığı, kimilerinin ise saldırıya uğradığı tespit edildi.

İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 26 zanlıdan 18'i gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde ”Sokaklar Güvende" operasyonlarını başlattık.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır.

Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."