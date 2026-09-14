"Sokaklar Güvende" operasyonu. İş insanlarından haraç isteyen şüpheliler yakalandı

İstanbul 'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul genelinde iş insanlarına yabancı GSM hatları üzerinden mesaj atarak ve arayarak “sokak hakkı” adı altında para talep ettikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları, bazı mağdurlara yönelik öldürmeye teşebbüs eylemlerinde bulundukları ve bu kapsamda 8 ayrı eyleme katıldıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

6’sı ceza infaz kurumunda bulunan toplam 32 şüpheliden 26’sının yakalanması amacıyla 14 Eylül'de İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

18 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde ”Sokaklar Güvende" operasyonlarını başlattık.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır.

Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."