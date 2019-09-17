Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.



Açılan ateş sonucu sokaklarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçmaya devam etti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kovalamaca sonucunda saldırganları Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye Sokak'ta yakaladı. Şüpheliler Osman C. (22) ve Murat A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Şüphelilerden Osman C'nin, "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "mala zarar verme", "uyuşturucu kullanma" ve "bisiklet-motosiklet hırsızlığı" suçlarından 11 kaydı, şüpheli Murat A'nın da 4 suçtan araması, "yaralama" ve "sahte kimlik kullanma" suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.



Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

KAYMAKAM HATİPOĞLU YARALILARI ZİYARET ETTİ



Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, saldırıda yaralanan 7 kişiyi hastanede ziyaret etti.



İlçedeki özel bir hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin motosikleti kullandığını, diğerinin de çevreye ateş açtığını söyledi.



Kaymakam Hatipoğlu, ihbar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin saldırganları çok kısa sürede yakaladıklarını belirterek, saldırılarda 7 vatandaşın yaralandığını aktardı.



Sadece bir kadın yaralının ameliyata alındığını anlatan Hatipoğlu, diğer yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"SUÇ DOSYALARI KABARIK"



Şüphelilerin ellerinde olduğunu aktaran Hatipoğlu, "Kendilerinin çeşitli suçlardan çok kabarık suç dosyaları var. Özellikle 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından. İlçe emniyet müdürlüğümüz ekiplerini de özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

"YAKALANMASALAR MUHTEMELEN DEVAM EDECEKLERDİ"



Şüphelilerin yakalanmamaları durumunda eylemlerine devam edip etmeyeceklerine dair ön görüleri bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu Hatipoğlu, "Muhtemelen. Çünkü 3 ayrı yerde yapmış olmaları bu eylemlerini daha sonra da sürdürecekleri ve daha vahim sonuçlar çıkartabilecekleri bir öngörüye bizi ulaştırıyor. Yakalandıklarında bir tabanca ve birkaç şarjör ele geçirildi." diye cevapladı.



Hatipoğlu, saldırganların olayı neden gerçekleştirdiği konusunun hale açıklık kazanmadığını sözlerine ekledi.