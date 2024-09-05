Sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden adama silahlı ve EYP'li saldırı

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı. Adem Şiş ağır yaralanırken, saldırganı yakalamak için polis harekete geçti.

Sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden adama silahlı ve EYP'li saldırı

'da 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı.

Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in Hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

58 yaşında oturarak top sektirme rekoru kırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

19 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-26 operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

19 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-26 operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Otomobil, kamyonun altına girdi: 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralandı

Otomobil, kamyonun altına girdi: 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralandı

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Eylül 2024

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Eylül 2024

Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

Bahçelievler'de iki ayrı silahlı saldırı olayında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Bahçelievler'de iki ayrı silahlı saldırı olayında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...