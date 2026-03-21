Sokakta boğazı kesilerek öldürüldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesi gece yarısı kan donduran bir vahşete sahne oldu.

Olay Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sokakta yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde inceleme yaptı.