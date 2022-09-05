Sokakta 'çarpışma' tartışmasında darbedildi, başı asfalta vurunca öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Şakir Arım ile Mithat Arım, ağabeyleri Cahit Arım’ın evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitmek için dışarı çıktı. Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Yalçın ile çarpıştı. Telefonu yere düşen Yalçın’ın, “Bana nasıl omuz atarsın” demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın’ın arkadaşları Akın Emerci ile Kerem Y.’nin de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yalçın ile Emerci’nin darbettiği Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.



''OMUZ ATTI, UYARDIM''



Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos'ta doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, “Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık” dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yalçın ile Akın Emerci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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